"МЮ" договорился со звездным хавбеком "Челси"

“Манчестер Юнайтед” уже договорился о контракте с хавбеком “Челси” Мэйсоном Маунтом.

По данным английских СМИ, за молодого игрока “МЮ” заплатит 60 миллионов фунтов стерлингов (около 69 миллионов евро).

В ближайшее время пройдут переговоры между клубами.

Ранее СМИ писали, что у нового наставника “Челси” Маурисио Почеттино есть огромное желание удержать хавбека, но вероятность его перехода достаточно высока.

Контракт Маунта рассчитан до 2024 года.