"МЮ", "Челси" и "Ливерпуль" поборются за итальянского таланта

“Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Ливерпуль” проявляют интерес к защитнику “Аталанты” Джорджо Скальвини, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. “Аталанта” может согласиться продать игрока за 40 миллионов евро. Также молодым талантом интересуются “Милан” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 19-летний Скальвини провел за “Аталанту” 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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