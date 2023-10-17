Мусиала не спешит продлевать свой контракт с Баварией

По информации от Sport Bild, полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала не спешит продлевать свой действующий контракт с клубом.

У молодого футболиста сборной Германии есть переживания по поводу своей роли ключевого игрока в команде в будущем.

Источник отмечает, что "Бавария" уже некоторое время пытается продлить контракт с Мусиалой и в апреле его агенты встречались с руководством клуба. Однако переговоры были приостановлены. На данный момент Мусиала и его представители желают наблюдать за развитием проекта "Баварии" и определиться с тем, сможет ли 20-летний футболист занять важную роль.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в восьми матчах в различных турнирах, забив один гол и отдавая две результативные передачи.