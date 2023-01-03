Мукоко потребовал огромную сумму от "Боруссии" Дортмунд за продление контракта

Нападающий дортмундской “Боруссии” Юссуфа Мукоко сообщил руководству клуба свои требования для продления контракта, сообщает журналист Sky Sport Свен Вестершульце в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист требует от клуба более 10 миллионов евро. В случае отказа форвард перейдет в другой клуб бесплатно, так как его контракт истекает летом 2023 года. Главным претендентом на игрока является “Барселона”.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” 20 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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