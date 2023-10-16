Мудрику посоветовали обратиться к психологу

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался о способностях Михаила Мудрика.

По его словам, к Мудрику требуется индивидуальный подход и, возможно, помощь психолога.

"Он похож на ребенка, которого нужно вести за руку, несмотря на то, что он стоит 100 миллионов евро. Мудрик немного переоценен, но это уже необратимая ситуация.

Судить о Мудрике как о лидере и топ-игроке было слишком рано. Ему еще предстоит много работать и преодолевать трудности, чтобы достичь результата. Хотя у Мудрика есть потрясающие физические данные, скорость и видение, ему не хватает аналитического мышления для принятия решений. Со временем это придет", - сказал он.

При этом Воробей отметил, что на Мудрика сейчас оказывается большое давление.

"Возможно, ему было рано переходить в такой топ-клуб, как "Челси". Может быть, "Арсенал" был бы идеальным вариантом. Но случилось то, что случилось. Теперь ему нужно пройти через это. Мудрик сможет преодолеть давление только через тренировки, усиленный труд и свое стремление", - завершил он.