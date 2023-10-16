EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Мудрику посоветовали обратиться к психологу

Мудрику посоветовали обратиться к психологу

Новости футбола Сегодня, 02:12
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мудрику посоветовали обратиться к психологу Мудрику посоветовали обратиться к психологу

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался о способностях Михаила Мудрика.

По его словам, к Мудрику требуется индивидуальный подход и, возможно, помощь психолога.

"Он похож на ребенка, которого нужно вести за руку, несмотря на то, что он стоит 100 миллионов евро. Мудрик немного переоценен, но это уже необратимая ситуация.

Судить о Мудрике как о лидере и топ-игроке было слишком рано. Ему еще предстоит много работать и преодолевать трудности, чтобы достичь результата. Хотя у Мудрика есть потрясающие физические данные, скорость и видение, ему не хватает аналитического мышления для принятия решений. Со временем это придет", - сказал он.

При этом Воробей отметил, что на Мудрика сейчас оказывается большое давление.

"Возможно, ему было рано переходить в такой топ-клуб, как "Челси". Может быть, "Арсенал" был бы идеальным вариантом. Но случилось то, что случилось. Теперь ему нужно пройти через это. Мудрик сможет преодолеть давление только через тренировки, усиленный труд и свое стремление", - завершил он.

Связанные команды и лиги
Челси
Популярные новости
Евро-2024. Фейл Мораты и гол Гави. Испания минимально обыграла Норвегию Новости футбола Вчера, 16:44 Евро-2024. Фейл Мораты и гол Гави. Испания минимально обыграла Норвегию
Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Вчера, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола 13 окт 2023, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола 13 окт 2023, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола 13 окт 2023, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола 13 окт 2023, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:21 Верратти назвал клуб, где заверши карьеру Новости футбола Сегодня, 04:03 Роналду приблизился к рекорду Месси Новости футбола Сегодня, 03:27 Аякс нашел кандидата на должность главного тренера Новости футбола Сегодня, 02:51 Известный журналист намекнул, что тренер МЮ виновен в уходе Роналду Новости футбола Сегодня, 02:12 Мудрику посоветовали обратиться к психологу Новости футбола Вчера, 17:07 Еще три сборные досрочно вышли в финальную часть Евро 2024 Новости футбола Вчера, 16:51 Хорватия проиграла в Уэльсе, поляки не справились с Молдовой и другие результаты Новости футбола Вчера, 16:47 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 8 тура Новости футбола Вчера, 16:44 Евро-2024. Фейл Мораты и гол Гави. Испания минимально обыграла Норвегию Новости футбола Вчера, 16:29 Защитник Лечче интересен топ-клубам
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина U21 — Англия U21 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люксембург — Словакия 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Исландия — Лихтенштейн 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Босния — Португалия 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельгия — Швеция 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гибралтар — Ирландия 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Леванте — Расинг Ферроль 16 октября 2023 года