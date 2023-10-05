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Мудрика сравнили с молодым Криштиану Роналду

Новости футбола Сегодня, 04:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мудрика сравнили с молодым Криштиану Роналду Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен

Экс-защитник "Челси" и сборной Франции Вильям Галлас выразил свое мнение о выступлении вингера лондонского клуба и сборной Украины Михаила Мудрика.

По словам француза, он рад тому, что украинец забил первый гол в официальном матче за “синих”. Галлас признал, что видит прогресс Мудрика в этом сезоне.

"Михаил - тип игрока, которого защитники терпеть не могут, потому что он может играть как на фланге, так и в центре. Он очень быстрый и обладает фантастической техникой. У Мудрика есть все качества, чтобы стать топ-игроком.

Михаил очень напоминает молодого Криштиану Роналду. Когда Криштиану первый раз пришел в Премьер-лигу, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими навыками и скоростью. Он проявил невероятное мастерство в своих финтах с мячом", - сказал он.

Напомним, что украинец играет за английскую команду с января этого года. Свой первый гол за “синих” он забил в начале этой недели в ворота “Фулхэма” в матче АПЛ.

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