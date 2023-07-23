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Мудрик забил первый гол за "Челси" (видео)

Новости футбола Сегодня, 00:07
Мудрик забил первый гол за "Челси" Фото: твиттер Челси

В ночь на 23 июля состоялся товарищеский матч между представителями английской Премьер-лиги "Челси" и "Брайтоном".

Встреча прошла на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Пенсильвании (США) и завершилась победой “синих” со счетом 4:3.

Интересно, что в составе лондонского “Челси” свой первый мяч за команду забил вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

Nакже голами отличились Кристофер Нкунку, Конор Галлахер и Николас Джексон. В то же время в составе "Брайтона" результативные удары на свой счет записали Дэнни Уэлбек, Жуан Педро и Дениз Ундав.

Интересно, что 60-й минуте футболист “Брайтона” Ян Паул ван Хекке получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Это второй матч “Челси” на тренировочном сборе в США. В первой игре лондонцы обыграли "Рексем" со счетом 5:0.

В следующем контрольном поединке "Челси" встретится с "Ньюкаслом" 27 июля.

Напомним, что новое первенство в Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал “Манчестер Сити”, а “Челси” занял необычно низкое для себя 12-е место.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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