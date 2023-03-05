Мудрик впервые не сыграл за "Челси" и команда победила

Вингер “Челси” Михаил Мудрик провел матч АПЛ с "Лидсом" (1:0). на лавке для запасных.

Это произошло впервые с момента его переезда в Лондон.

До этого украинец трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.

К слову, ни в одном из этих матчей “Челси” не выиграл, а вчера одержал победу.