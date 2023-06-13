Мудрик успел удивить нового главного тренера "Челси"

Вингер “Челси” Михаил Мудрик заявил о планах сыграть за молодежную сборную Украины на чемпионате Европы.

Как пишут британские СМИ, таким образом футболист хочет подтянуть свою игру к следующему сезону.

Европейское первенство начнется 21 июня, но пока неясно, попадет ли Михаил в заявку сборной.

При этом руководство “Челси” поддержало решение футболиста. В частности, оно вызвало приятное удивление у нового главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Интересно, что Мудрик уже является игроком основной национальной сборной Украины.