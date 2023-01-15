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Мудрик стал игроком "Челси"

Новости футбола Сегодня, 10:54
Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаила Мудрика.

Английский клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с “аристократами” контракт на 8,5 лет. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

22-летний Мудрик выступал за “Шахтер” с 2021 года. Всего он провел за клуб 44 матча, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Также играл за “Десну” и киевский “Арсенал". За сборную Украины сыграл восемь матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

Не пропустите: Главный тренер “Челси” пообщался с Мудриком.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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