Мудрик рискует пропустить чемпионат Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил неприятные новости для болельщиков.

Он рассказал, что лидер сборной Михаил Мудрик рискует не сыграть на молодежном чемпионате Европы из-за повреждения.

Футболист имеет проблемы с икроножной мышцей, которые он почувствовал еще на тренировке.

Свою первую игру на молодежном чемпионате Европы украинцы проведут 21 июня. Они сыграют против Хорватии.