Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.

В СМИ неоднократно звучали посылы о том, что молодой футболист сборной Украины якобы не оправдал ожидания после своего перехода в лондонский клуб.

Сам Мудрик считает, что ожидания людей не могут повлиять на его качество игры.

“Если люди ожидают от меня многое, то это их проблемы. Их ожидания не могут определять мою игру”, - сказал он.

Напомним, что на тренировочном сборе в США украинец забил свой первый гол в составе “Челси”. Он поразил ворота “Брайтона”, а сама встреча завершилась победой его команды со счетом 4:3.

Украинец перебрался в лондонский клуб в начале 2022 года. За него заплатили около 100 миллионов евро.

Во второй половине сезона Мудрик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Его соглашение с лондонским клубом будет действовать до июня 2031 года.

Отметим, что новое футбольное первенство в Англии начнется 11 августа.