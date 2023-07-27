АНГ АНГ
Главная Новости Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес

Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес

Новости футбола Сегодня, 04:00
Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес Фото: твиттер Челси

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.

В СМИ неоднократно звучали посылы о том, что молодой футболист сборной Украины якобы не оправдал ожидания после своего перехода в лондонский клуб.

Сам Мудрик считает, что ожидания людей не могут повлиять на его качество игры.

“Если люди ожидают от меня многое, то это их проблемы. Их ожидания не могут определять мою игру”, - сказал он.

Напомним, что на тренировочном сборе в США украинец забил свой первый гол в составе “Челси”. Он поразил ворота “Брайтона”, а сама встреча завершилась победой его команды со счетом 4:3.

Украинец перебрался в лондонский клуб в начале 2022 года. За него заплатили около 100 миллионов евро.

Во второй половине сезона Мудрик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Его соглашение с лондонским клубом будет действовать до июня 2031 года.

Отметим, что новое футбольное первенство в Англии начнется 11 августа.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Новости футбола 24 июл 2023, 13:45 "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал" Новости футбола 23 июл 2023, 09:55 Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал"
Мудрик забил первый гол за "Челси" Новости футбола 23 июл 2023, 00:07 Мудрик забил первый гол за "Челси" (видео)
Лионель Месси стал автором уникального рекорда Новости футбола 22 июл 2023, 07:45 Лионель Месси стал автором уникального рекорда
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 Мудрик рассказал о том, как относится к критике в свой адрес Новости футбола Сегодня, 03:00 Мартино высказался о том, что фанаты "Интер Майами" ходят только на Месси Новости футбола Вчера, 23:08 "Реал" с украинцем в основе обыграл "МЮ": новички забили по голу Новости футбола Вчера, 16:49 "Аль‑Иттифак", который возглавляет Стивен Джеррард, подписал воспитанника академии ПСЖ Новости футбола Вчера, 16:35 Радамель Фалькао может оказаться в Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 15:55 Саудовский "Аль-Хилаль" купил игрока сборной Бразилии с российским паспортом Новости футбола Вчера, 15:42 Марко Верратти близок к уходу из ПСЖ Новости футбола Вчера, 15:30 "Брайтон" объявил о переходе бразильского защитника Новости футбола Вчера, 15:15 "Милан" нашел замену Тонали в Ла Лиге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Буде-Глимт - Богемианс-1905 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч АПОЭЛ - Войводина 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брюгге - Орхус 27 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Твенте - Хаммарбю 27 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Ильвес - ВПС 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Виборг - Люнгбю 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Гамбург - Шальке 28 июля 2023 года Футбол 28 июл 2023 Прогноз на матч Рояль Юнион - Андерлехт 28 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Вайле - Копенгаген 29 июля 2023 года Футбол 29 июл 2023 Прогноз на матч Эйпен - Вестерло 29 июля 2023 года