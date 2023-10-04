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Мудрик провел общую тренировку с Челси

Новости футбола Сегодня, 14:22
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Мудрик провел общую тренировку с Челси Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

Украинский вингер Михаил Мудрик провел тренировку с общей группой, сообщили на сайте Челси.

В матче Фулхем - Челси, Мудрик начал матч с первых минут и отметился забитым голом на 18-й минуте. Но после первого тайма Маурисио Почетино заменил его. После игры тренер объяснил это тем, что украинский вингер почувствовал небольшую боль, поэтому было принято решение заменить его.

Челси опубликовал информацию, что в среду, 4 октября, в Кобхеме состоялась восстановительная тренировка после игры. Михаил Мудрик присоединился к тренировке с общей группой игроков. Также ранее сообщалось, что Мудрик может быть готов к следующему матчу с "Бернли" в субботу.

Главный тренер Челси Маурисио Почетино похвалил украинца. По словам аргентинского специалиста, Мудрик выходил и играл, потому что заслуживал этого.

Напомним, что украинец перешел в Челси в январе 2023 года и подписал контракт с Челси до 2031 года. За этот трансфер "синие" заплатили €70 млн + €30 млн в виде бонусов. Таким образом, этот трансфер сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же Челси в 2006 году заплатил почти 44 млн евро.

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