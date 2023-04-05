Мудрик после ухода Поттера стал играть еще меньше

Украинский вингер Михаил Мудрик все еще не может забить первый гол за “Челси”.

Вчера он заменил Бена Чилуэлла на 78-й минуте матча против “Ливерпуля” (0:0) и это был первый матч после увольнения тренера Грэма Поттера.

Всего украинец провел на поле 13 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Интересно, что на последней добавленной минуте Мудрик мог стать автором голевой передачи на Энцо Фернандеса, но тот пробил выше ворот.

Украинец по прежнему не провел ни одного полного матча за “синих” с момента переезда в Англию.