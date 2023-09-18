Мудрик получил самую плохую оценку за матч с Борнмутом

Игра вингера сборной Украины и лондонского “Челси” Михаила Мудрика не впечатляет британских экспертов.

В матче против «Борнмута» (0:0) Мудрик появился на поле с первых минут, но не сумел помочь своей команды добиться победы.

Эксперты портала Goal.com поставили украинскому футболисту самую низкую оценку - 3 из 10.

"Он начал игру ярко, но после получения желтой карточки за неудачную борьбу с Максом Ааронсом его уверенность подорвалась, и это сказалось на его выступлении.

Мудрик был заменен после часа игры и не показал себя как игрок, за которого заплатили 88 миллионов фунтов стерлингов", - описывают выступление украинца на портале.

Напомним, что Мудрик покинул “Шахтер” и перешел в «Челси» в январе 2023 года. Его соглашение рассчитано до 2031 года.

Он провел 21 матч в составе лондонского клуба во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Пока он ни разу не забивал за “Челси” в официальных матчах. В игре против “Борнмута” он первые вышел на поле в стартовом составе в этом сезоне.