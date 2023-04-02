Мудрик получил низкие оценки за провальный матч за "Челси"

Вингер “Челси” Михаил Мудрик получил низкую оценку за свою игру в матче АПЛ против "Астон Виллы" (0:2).

По версии изданий Sky Sports и Goal, он стал худшим игроком среди обеих команд с оценкой 4 из 10.

По мнению журналиста издания Evening Standard Низара Кинселла, Мудрик и защитник "синих" Марк Кукурелья сыграли хуже всех в "Челси" и получили оценку 3 из 10.

В то же время по данным Goal, Мудрик был самым худшим из игроков атаки "Челси" (5 из 10).