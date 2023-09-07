Мудрик оценил шансы сборной Украины в матче с Англией

Один из ключевых игроков сборной Украины Михаил Мудрик рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2024 против сборной Англии.

Встреча пройдет 9 сентября в польском Вроцлаве. На данный момент англичане являются лидерами отборочной группы.

По словам вингера, он понимает, что Англия является фаворитом.

“Они могут думать, что легко возьмут три очка. Но стоит понимать, что сборная Украины также стремится к победе. Если ты думаешь, что уже точно проиграешь, то какой смысл выходить на поле? Особенно, если ты игрок сборной Украины. Мы хотим победить, наша задача не отобрать очки у Англии. Мы хотим забрать свои очки”, - сказал он.

Напомним, что с начала 2023 года Мудрик играет за лондонский “Челси”. До этого он выступал в чемпионате Украины за донецкий “Шахтер”.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей за лондонский клуб, отметившись двумя результативными передачами. В новом сезоне он трижды выходил на поле, но пока без результативных действий.