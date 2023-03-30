Мудрик отреагировал на критику в свой адрес

Вингер “Челси” Михаил Мудрик отметил, что давление, которое испытывает в "Челси", мотивирует его.

В эфире Sky Sports он отметил, что он уже сталкивался с такой ситуацией.

“Мне это даже нравится, потому что однажды тот, кто считал меня неудачником, будет называть меня победителем. Время покажет”, - сказал он.

Напомним, что в этом сезоне молодой украинец провел 7 матчей за “Челси”, отметившись голевой передачей.