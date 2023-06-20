Мудрик объяснил свой мем с Майком Тайсоном

После матча отбора Евро-2024 вингер сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал мем с Майком Тайсоном в своих социальных сетях.

По словам футболиста, таким образом он хотел выразить свои эмоции и ответить критикам.

Напомним, что по ходу встречи украинцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели вырвать победу. Игра завершилась их победой со счетом 3:2.

В этой встрече Мудрик записал на свой счет две голевые передачи.