Мудрик недоволен своей игрой за "Челси"

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «Челси», рассказал о том, как оценивает свою игру в лондонском клубе.

Игрок сборной Украины уверен в том, что может играть еще лучше.

«Я еще не полностью показал, на что способен. Я считаю, что в настоящее время я реализовал около 20% своего потенциала. Мне нравится играть под руководством нашего тренера Почеттино и быть частью этой новой команды», — сказал Мудрик в комментарии ESPN.

Напомним, что лидер сборной Украины перебрался в Лондон в январе этого года. За него заплатили свыше 100 миллионов евро.

Во второй части минувшего сезона Мудрик провел в составе “аристократов” 17 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

Его соглашение с командой из Лондона рассчитано до июня 2031 года.

Сейчас футболист вместе с командой находится в США, где проходит тренировочный сбор. Пока “Челси” провел там лишь один товарищеский матч, в котором обыграл “Брайтон” со четом 4:3. Один из мячей на свой счет записал именно Мудрик.