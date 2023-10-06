Мудрик не попал в список травмированных в Челси

Украинский нападающий Михаил Мудрик избежал серьезной травмы и, возможно, сможет сыграть против «Бернли», сообщает «Челси» на своем сайте.

«Синие» опубликовали список травмированных игроков, в котором Матвиенко не оказалось, несмотря на то, что он получил травму в матче с «Фулхэмом». Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Маркус Беттинелли продолжают восстанавливаться после травм. Бен Чилвелл приступает к ранним этапам своей программы реабилитации, а Бенуа Бадашиле и Трево Чалоба частично тренируются с основной командой.

«Челси» объявил, что в среду, 4 октября, после игры в Кобэме прошла восстановительная сессия. К групповой тренировке присоединился Михаил Мудрик. Ранее сообщалось, что Мудрик может быть готов к следующему матчу против «Бернли» в субботу.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил украинского игрока, заявив, что Мудрик играл, потому что заслужил это.

Напомним, украинский вингер перешел в "Челси" в январе 2023 года, подписав с "Челси" контракт до 2031 года. За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн плюс €30 млн бонусов, что сделало Матвиенко самым дорогим украинским футболистом и превзошло рекорд Андрея. Шевченко, за которого в 2006 году «Челси» заплатил почти 44 миллиона евро.