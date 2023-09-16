Мудрик может продолжить карьеру в Германии

Журналист The Athletic Лиам Теуми сообщил, что полузащитником Челси Михаилом Мудриком интересуются клубы Бундеслиги.

«Недавно я разговаривал с несколькими людьми, которые заверили меня, что если этот сезон окажется для Мудрика провальным в Челси, то есть клубы, которые его ждут и готовы дать ему возможность проявить свой талант, восстановить свою ценность и уверенность. Мне говорили о Бундеслиге как о вероятном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это могло быть хорошим решением.

Очевидно, что это не тот результат, которого Челси ожидал от трансфера в 60 миллионов фунтов стерлингов. Они ждали, что Мудрик сразу станет звездой. Но сейчас футболист даже близко не приблизился к этому уровню. Сейчас кажется, что он просто не вписывается в эту команду. На предсезонных сборах его игровое время на левом фланге занял Нкунку. На данный момент француз травмирован, но Мудрику по-прежнему не хватает игрового времени. Михаилу будет сложно в такой ситуации вернуть карьеру в правильное русло», - сказал Лиам.