Мудрик может перебраться в чемпионат Испании

Украинский вингер Михаил Мудрик все ближе к тому, чтобы покинуть "Челси" в летнее трансферное окно.

Ситуацией может воспользоваться “Севилья”, которой для завершения сделки необходимо выполнение нескольких условий.

Из-за финансового положения испанцев устроит только аренда, а не полноценный трансфер.

"Челси" готов отдать Мудрика в команду, которая играет в еврокубках, в приоритете - в Лиге чемпионов. В то же время "Севилья" уже потеряла шансы квалифицироваться в этот турнир через Ла Лигу, но может получить путевку в Лигу чемпионов, если выиграет Лигу Европы.