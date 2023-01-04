Мудрик может остаться в "Шахтере", но при одном условии
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Полузащитник донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик может остаться в украинском клубе, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, “горняки” могут отказаться продать игрока, если не получат предложение в размере 100 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют “Челси” и “Арсенал”, но англичане пока не готовы заплатить требуемую сумму.
В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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