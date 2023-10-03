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Мудрик мог оказаться в неожиданном английском клубе

Новости футбола Сегодня, 03:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мудрик мог оказаться в неожиданном английском клубе Фото: сайт ФК Челси/Автор неизвестен

Бывший тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что в свое время он хотел видеть в рядах своей команды вингера сборной Украины Михаила Мудрика. Сейчас молодой талант играет за лондонский “Челси”.

По словам английского специалиста, он долго следил за игрой украинского футболиста, но дело до переговоров так и не дошло.

“Я много рассматривал нарезки игроков. Во время моего тренерского стажирования в «Эвертоне» я очень хотел приобрести Михаила Мудрика. Однако, вероятно, это не могло произойти в то время, и позже он перешел в ”Челси", - сказал он.

Отметим, что легенда английского футбола возглавлял “Эвертон” с января 2022 года по январь 2023 года. Мудрик перебрался в лондонский клуб в январе 2023 года, сумма сделки может достигнуть 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Вчера вечером украинец отметился своим первым голом в официальных матчах за “Челси”. Он открыл счет в противостоянии с “Фулхэмом”, которое проходило в рамках седьмого тура чемпионата Англии. “Синие” победили со счетом 2:0.

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