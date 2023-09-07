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Мудрик интересно высказался о своей адаптации в Англии

Новости футбола Сегодня, 05:30
Мудрик интересно высказался о своей адаптации в Англии Мудрик интересно высказался о своей адаптации в Англии

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик считает, что его адаптация к Англии уже прошла.

Отметим, что футболист перебрался в Великобританию зимой этого года.

"Какие основные советы я могу дать людям, уезжающим за границу? Прежде всего, важно учить язык. Затем работать несмотря ни на что. Все остальное придет со временем, ничто не останется недостижимым. Сначала идет речь, а потом все остальное.

Я считаю, что уже прошел период адаптации. Мне нравится Лондон", - сказал украинский футболист.

Мудрик перешел в "Челси" из донецкого “Шахтера”. За него заплатили 70 миллионов евро, еще 30 миллионов донецкий клуб получит в виде бонусов.

Во второй половине сезона 2022/2023 игрок сборной Украины провел 17 матчей за "аристократов" во всех турнирах и сделал две результативные передачи. В новом сезоне он сыграл в трех матчах и результативными действиями не отмечался.

Его соглашение с лондонским клубом действует до июня 2031 года. По данным тематического интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет около 50 млн евро.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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