Мудрик близок к переходу в английский топ-клуб

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский “Арсенал”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с английским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 5,5 миллионов евро. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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