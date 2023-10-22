Может измениться формат проведения Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 10:54
Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность изменения формата Кубка Англии в рамках реформы календаря. Об этом сообщает BBC.
Реформа календаря для английских турниров необходима после того, как УЕФА решил расширить еврокубковые турниры.
По информации источника, ФА намерена отменить переигровку в случае ничейных результатов в матчах третьего и четвертого раундов Кубка.
Также планируется сокращение полуфинальной стадии до одного матча, а игры пятого раунда, возможно, будут проходить в выходные.
Отмечается, что возможные изменения могут быть задействованы только с сезона 2025/26, поскольку сейчас уже заключено много контрактов на телевизионные права.
Добавим, что Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире.
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