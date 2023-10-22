Может измениться формат проведения Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность изменения формата Кубка Англии в рамках реформы календаря. Об этом сообщает BBC.

Реформа календаря для английских турниров необходима после того, как УЕФА решил расширить еврокубковые турниры.

По информации источника, ФА намерена отменить переигровку в случае ничейных результатов в матчах третьего и четвертого раундов Кубка.

Также планируется сокращение полуфинальной стадии до одного матча, а игры пятого раунда, возможно, будут проходить в выходные.

Отмечается, что возможные изменения могут быть задействованы только с сезона 2025/26, поскольку сейчас уже заключено много контрактов на телевизионные права.

Добавим, что Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире.