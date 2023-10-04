Моя мама страдает: Гави ответил на критику из-за своей агрессивной игры

Молодой талант “Барселоны” Гави ответил своим хейтерам. В частности, он прокомментировал негативные высказывания в свой адрес из-за своего слишком агрессивного стиля игры.

По словам испанского полузащитника, он иногда и сам не понимает, почему с ним происходят приливы агрессии во время матчей.

"Хави старается помочь мне стать лучше, мы много общаемся. Иногда я пересматриваю матчи и думаю: "Что я, черт возьми, делал?". Но больше всего страдает моя мама. Она всегда говорит мне не ввязываться в драки на поле и очень сердится, когда я так поступаю.

Но я считаю себя игроком, который борется до конца, никогда не утрачиваю этот характер. Я готов сделать все, что в моих силах, для "Барселоны", - приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Гави сыграл за каталонский клуб в восьми матчах и успел получить три желтые карточки, что для игрока его позиции выглядит перебором.