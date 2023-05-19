Моуринью ждет 6-й финал еврокубков: его статистика поражает

Португальский тренер Жозе Моуринью вывел свою команду в финал еврокубков в шестой раз.

Вчера в финал Лиги Европы под его руководством пробилась "Рома".

Интересно, что команды, которыми руководил Моуринью, ни разу не проигрывали в финалах еврокубков.

В своей карьере тренер выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с "Порту", Лигу чемпионов с "Интером", Лигу Европы с "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций с "Ромой".

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. В нем “Рома” сыграет против “Севильи”.