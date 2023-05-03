Моуринью заинтересован в работе с ПСЖ

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, португальского специалиста привлекает возможность поработать с богатым французским клубом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить нынешнего наставника Кристофа Гальтье, под руководством которого клуб на ранних стадиях вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Не пропустите: “Ньюкасл” готовит трансфер звезды "Барселоны".