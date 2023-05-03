Моуринью заинтересован в работе с ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, португальского специалиста привлекает возможность поработать с богатым французским клубом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить нынешнего наставника Кристофа Гальтье, под руководством которого клуб на ранних стадиях вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.
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