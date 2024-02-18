Моуринью все еще ждут в Саудовской Аравии

В середине января этого года итальянская Рома расторгла контракт с португальским тренером Жозе Моуринью.

После этого Моуринью начал активно искать новое место работы, но пока ни один европейский клуб не выразил заинтересованности в его услугах. Хотя в СМИ обсуждались возможные варианты его возвращения в Челси или перехода в Баварию, эти разговоры не зашли дальше газетных заголовков.

Однако с саудовским клубом Аль-Шабаб у Моуринью были серьезные переговоры. Ему было предложено контракт, но португалец отказался, предпочтя остаться в Европе. После этого переговоры были приостановлены, но итальянские СМИ сообщают, что в ближайшее время представитель Саудовской Аравии намерен сделать ему более выгодное предложение.

Напомним, что на протяжении своей тренерской карьеры Особенный возглавлял Бенфику, Лейрию, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рому.