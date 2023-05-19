Моуринью высказался о выходе "Ромы" в финал Лиги Европы

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью высказался о выходе команды в финал Лиги Европы.

Вчера римляне сыграли вничью 0:0 против “Байера” и по сумме двух матчей прошли немецкий клуб.

Моуринью заявил, что ему не важно быть отмеченным в истории клуба.

“Мне важно поддерживать игроков и помогать команде в достижении важных результатов. Хочу отметить прекрасный опыт и тактическую мудрость, которые позволили ей оставаться сильной на протяжении всей игры. Финал Лиги Европы - это огромная радость для команды и болельщиков ”Ромы", - сказал он.

Напомним, что в финале турнира римляне сыграют с “Севильей”.