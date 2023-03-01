Моуринью высказался о своем удалении в матче Серии А

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью был удален в матче чемпионата Италии с “Кремонезе” (1:2).

После игры португалец заявил, что его реакция была следствием неудачной игры команды.

“Мне дали красную после слов четвёртого арбитра, но он не хочет сознаться в том, что он на самом деле сказал. Не хочу углубляться в тот факт, что он из Турина, а у нас впереди матч с ”Ювентусом".

Он говорил со мной неподобающе", — сказал он.