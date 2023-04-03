Моуринью высказался о своем будущем в "Роме"

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью поделился мнением о своем будущем в римском клубе.

“Я не обсуждаю свое будущее с журналистами. Ранее генеральный директор ”Ромы" сказал, что я остаюсь в клубе, но этом лишь его мнение. Мой контракт действует еще год, но бывает так, что контракты не являются главными", - цитирует Моуринью Football Italia.

60-летний Моуринью тренирует “Рому” с 2021 года. В данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге Европы “волки” вышли в ¼ финала, где сыграют с “Фейеноордом".

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