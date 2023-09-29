Моуринью высказался о самом неудачном старте сезона для себя

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью выразил свое разочарование худшим стартом сезона в своей тренерской карьере.

Под его руководством команда добыла лишь одну победу в новом сезоне и сейчас идет в нижней части турнирной таблицы.

Португалец признался, что его также не устраивает положение дел.

"Это мой самый неудачный старт в карьере, безусловно. Но стоит отметить, что впервые в истории "Рома" сыграла в двух подряд еврокубковых финалах.

У нас нет времени для жалоб. Возможно, внутри нас есть место для грусти, потому что все эти результаты болезненны для нас, особенно для меня, учитывая мою связь с фанатами "Ромы". Но уже завтра мы вернемся к работе. Следующий матч может принести нам всего лишь три очка, а не семь или восемь, но он критически важен", - прокомментировал Моуринью в интервью Football Italia с ссылкой на DAZN.

Моуринью работает в римском клубе июля 2021 года. В сезоне 2021/2022 под его руководством “волки” выиграли Лигу конференций, а в прошлом сезоне сыграли в финале Лиги Европы, где проиграли “Севилье”.