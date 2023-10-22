ВИДЕО. Моуринью удален в матче с Монцей за троллинг
Новости футбола Сегодня, 09:33
ВИДЕО. Моуринью удален в матче с Монцей за троллинг
В рамках девятого тура итальянской Серии А Рома принимала на своем поле Монцу. Хозяева выиграли матч со счетом 1:0 благодаря голу Стефана Эль-Шаарави за несколько минут до конца матча. А перед самым финальным свистком был удален Жозе Моуринью.
По информации Джанлуки Ди Марцио причиной удаления стало то, что португальский тренер изобразил плач в сторону Маттео Пессины, который пожаловался, что болбою потребовалось слишком много времени, чтобы вернуть мяч в игру.
Из-за этого инцидента Моуринью пропустит матч следующего тура Серии А, в котором его команда сыграет с Интером.
Благодаря этой победе Рома опередила Монцу в турнирной таблице.
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