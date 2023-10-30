Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А

Португальский тренер Ромы Жозе Моуринью после поражения своей команды в матче против Интера (0:1) в рамках десятого тура чемпионата Италии раскритиковал руководство Серии А.

По мнению звездного наставника, расписание матчей лиги не работает в пользу его команды. К слову, с такими словами он обращается к боссам первенства уже не первый раз.

"Наш чемпионат не проявляет должного уважения к игрокам. "Рома" приехала на этот матч с неполным составом и ограниченным временем на подготовку, но все же сыграла важную игру.

Очень жаль, что мы не смогли добиться результата, хотя моя команда заслуживала большего", - отметил он.

Напомним, что по итогам десяти туров римский коллектив занимает восьмое место в таблице, набрав 14 очков. В то же время Интер набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Моуринью регулярно жалуется на то, что его подопечные играют в сумасшедшем графике. Это связано с тем, что Рома выступает в еврокубках.