EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А

Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А

Новости футбола 30 окт 2023, 02:21
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А

Португальский тренер Ромы Жозе Моуринью после поражения своей команды в матче против Интера (0:1) в рамках десятого тура чемпионата Италии раскритиковал руководство Серии А.

По мнению звездного наставника, расписание матчей лиги не работает в пользу его команды. К слову, с такими словами он обращается к боссам первенства уже не первый раз.

"Наш чемпионат не проявляет должного уважения к игрокам. "Рома" приехала на этот матч с неполным составом и ограниченным временем на подготовку, но все же сыграла важную игру.

Очень жаль, что мы не смогли добиться результата, хотя моя команда заслуживала большего", - отметил он.

Напомним, что по итогам десяти туров римский коллектив занимает восьмое место в таблице, набрав 14 очков. В то же время Интер набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Моуринью регулярно жалуется на то, что его подопечные играют в сумасшедшем графике. Это связано с тем, что Рома выступает в еврокубках.

Связанные команды и лиги
Интер М Рома Серия А Италия
Популярные новости
Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер
Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом
Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри
ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти Новости футбола Сегодня, 01:20 ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти
Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 00:40 Роналду высказался о тяжелой победе Аль-Насра в Кубке Саудовской Аравии
ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса Новости тенниса Вчера, 18:22 ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года