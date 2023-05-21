Моуринью, скорее всего, возглавит ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью, скорее всего, возглавит “Пари Сен-Жермен”, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, французский клуб практически договорился с португальским специалистом о начале работы по окончании нынешнего сезона. Моуринью решил покинуть “Рому” из-за разногласий с руководством клуба по вопросу усиления состава.
Стоит отметить, что “Рома” под руководством Моуринью занимает лишь седьмое место в Серии А, но при этом вышла в финал Лиги Европы.
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