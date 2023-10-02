Моуринью рассказал, уйдет ли он из Ромы в ближайшее вреемя

Тренер "Ромы" Жозе Моуринью не подтвердил слухи о том, что после серии неудач его будущее в клубе под вопросом.

По словам португальского наставника, в его планах и дальше работать с римской командой.

"Мое будущее? Нет смысла говорить об этом. У меня есть контракт до 30 июня, и я отношусь к этому очень серьезно", - привел слова Моуринью итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как известно, 60-летний португальский тренер показал свой самый неудачный старт сезона в карьере.

На днях “Рома” добыла долгожданную победу в чемпионате и немного улучшила свои позиции. После семи сыгранных туров в Серии А римляне занимают 12-е место в турнирной таблице и имеют в своем активе восемь баллов.

Моуринью работает с "Ромой" с июля 2021 года. Сезон назад он провел римлян к победе в Лиге конференций, а в прошлом сезоне под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, но проиграла там “Севилье”.

Контракт Моуринью с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.