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Моуринью рассказал, как работал школьным учителем

Новости футбола Сегодня, 01:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Моуринью рассказал, как работал школьным учителем Моуринью рассказал, как работал школьным учителем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своим опытом работы школьным учителем.

"До того, как я стал профессиональным футболистом, я работал в школе и узнал много нового о различных вещах. Я также преподавал детям с синдромом Дауна, и это был невероятно впечатляющий опыт, который помог мне лучше понять многие вещи", - цитирует Моуринью GamePlan A.

Как известно, Моуринью стал главным тренером «Ромы» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

До этого известный португалец тренировал такие клубы, как «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрия», «Бенфика» и «Барселона».

Следует отметить, что Жозе Моуринью является единственным в мире тренером, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

После старта текущего сезона начали активно распространять слухи о том, что именитый специалист покинет “Рому” после неудачного старта. Сам тренер заявил, что хочет отработать контракт до конца.

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