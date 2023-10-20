Моуринью рассказал, как работал школьным учителем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своим опытом работы школьным учителем.

"До того, как я стал профессиональным футболистом, я работал в школе и узнал много нового о различных вещах. Я также преподавал детям с синдромом Дауна, и это был невероятно впечатляющий опыт, который помог мне лучше понять многие вещи", - цитирует Моуринью GamePlan A.

Как известно, Моуринью стал главным тренером «Ромы» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

До этого известный португалец тренировал такие клубы, как «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрия», «Бенфика» и «Барселона».

Следует отметить, что Жозе Моуринью является единственным в мире тренером, который выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

После старта текущего сезона начали активно распространять слухи о том, что именитый специалист покинет “Рому” после неудачного старта. Сам тренер заявил, что хочет отработать контракт до конца.