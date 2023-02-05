Моуринью признался, что мог покинуть "Рому"

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью пообщался с журналистами после победы над “Эмполи” (2:0) в чемпионате.

По словам португальского тренера, соперник его команды был в отличной форме.

"Несмотря на это, мы смогли добиться важной победы в матче с сильным соперником.

Мы продолжаем делать то, что в наших силах. Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь. Вам может показаться, что у нас проблемы, но нет - у нас просто сильные соперники", - сказал он.