Моуринью принял решение по своему будущему в "Роме"

Главный тренер римский “Ромы” Жозе Моуринью хочет продолжить карьеру в итальянском клубе, сообщает Roma Press.

По сведениям источника, португальский специалист намерен отработать до конца свой контракт, который действует до лета 2024 года.

60-летний Моуринью тренирует “Рому” с 2021 года. В прошлом сезоне “волки” под его руководством заняли шестое место в Серии А и выиграли Лигу Конференций. В нынешнем сезоне клуб занимает пять место в чемпионате Италии и вышел в ¼ финала Лиги Европы, где сыграет с “Фейеноордом”.

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