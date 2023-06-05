Моуринью принял решение о своем будущем в "Роме"

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью принял решение продолжить работу с клубом, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, португальский специалист уладил разногласия с руководством итальянского клуба. Таким образом, португалец точно отработает свой контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне “Рома” под руководством 60-летнего Моуринью заняла шестое место в чемпионате Италии и дошла до финала Лиги Европы.