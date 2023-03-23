Моуринью поставил условие руководству "Ромы"

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью потребовал усилить состав команды в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, португальский специалист потребовал от руководства итальянского клуба купить центрального защитника, центрального полузащитника и нападающего. Моуринью полагает, что это добавит шансов команде стать более конкурентоспособной.

Ранее сообщалось, что 62-летний Моуринью летом может покинуть “Рому”, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. “Волки”, набрав в 27 турах 47 очков, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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