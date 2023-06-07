Моуринью получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью получил очень выгодное предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что португалец рассмотрел вариант, но решил остаться в римском клубе.

Моуринью возглавляет римлян с сезона-2021/2022, и в этом году довел команду до финала Лиги Европы.

В решающей игре турнира итальянцы проиграли “Севильи” в серии пенальти.