Моуринью получил невероятное предложение от клуба Роналду

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью получил предложение возглавить “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям источника, саудовский клуб готов заплатить португальскому специалисту 100 миллионов евро за два сезона. Это позволит португальцу стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Ранее сообщалось, что 38-летний Роналду недоволен работой нынешнего главного тренера команды Руди Гарсии, который получил один матч за исправление ситуации.

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