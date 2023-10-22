Моуринью поделился методами своей работы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью рассказал о методах своей работы и об взаимоотношениях с игроками.

«В футболе самое важное – побеждать, а не продавать философию. Это не продажа оправданий. Это значит быть победителем.

Если тренировки начинаются в 10 утра – не жду ни минуты. Даже если ты Диего Марадона, которого я никогда не имел удовольствия или чести тренировать, начинать с 10 – значит начинать с 10. Это не подлежит обсуждению. Команда – самое главное. Даже если ты самый лучший игрок в мире.



Как тренер ты должен быть мягким и сильным. Выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что поражение близится. Проигрываешь два-три матча подряд - тоже не ад, потому что собираешься выбраться из этого темного момента и снова побеждать.

Очень важно держать баланс, многому научился с опытом. Считаю, чем больше у тебя опыта, тем ты сбалансированнее. Игроки смотрят на тебя и видят камень – и кого-то, кому они могут доверять», - сказал португалец в недавнем интервью сайту gameplan-a.com.