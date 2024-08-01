Моуринью пытается убедить марокканского полузащитника присоединиться к Фенербахче

Турецкий Фенербахче твердо намерен усилить свой состав полузащитником Фиорентины Софьяном Амрабатом.

По информации журналиста Николо Скиры, в приобретении хавбека сборной Марокко заинтересован главный тренер “канареек” Жозе Моуриньо. Португальский специалист лично пытается убедить футболиста переехать в Стамбул.

Ранее Фенербахче предложил Фиорентине 10 млн евро за марокканского полузащитника. Самому футболисту готовы предложить контракт до 2028 года.

После прихода Моуриньо Фенербахче проводит активную трансферную кампанию. В частности, стамбульский клуб объявил о подписании соотечественника Амрабата - Юссефа Эн-Несири.

Напомним, что “канарейки” дважды обыграли Лугано во втором раунде квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. В следующем раунде команда Моуриньо сразится с Лиллем.