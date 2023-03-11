Моуринью ответил на свою дисквалификацию интересным фото

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью получил дисквалификацию за конфликт с судьей во время матча с “Кремонезе”.

Его наказали баном на 2 игры национального первенства.

Португалец подавал апелляцию, но она была отклонена.

После дисквалификации португалец выложил в инстаграме фото со скрещенными руками, изображая наручники.